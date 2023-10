Fióti agradece Juliette após pronunciamento: 'Obrigado pela troca e escuta'

Na noite de quarta-feira (18), Juliette se pronunciou nas redes sociais, após as acusações de plágio envolvendo "Magia Amarela", sua música com Duda Beat, que apresentava muitas semelhanças artísticas com "AmarElo", de Emicida.

A cantora escreveu: "É extremamente necessário e importante informar que eu e minha equipe jamais compactuaríamos ou participaríamos cientemente de atitudes de plágio e apropriação criativa. Fui contratada para uma campanha publicitária em que interpretaria uma canção e um videoclipe e, nesses casos, os processos de liberações autorais são de responsabilidade do contratante. Peço desculpas e lamento profundamente as consequências deste ocorrido. Estejam certos de que tomaremos providências e aumentaremos, ainda mais, o nosso cuidado sobre propriedade intelectual e diversidade em futuros trabalhos artísticos e comerciais. Por fim, informo que a campanha foi cancelada e a música será retirada de todas as plataformas digitais."

Após o pronunciamento, Evandro Fióti, irmão de Emicida e produtor de "AmarElo", agradeceu a ex-BBB. "Obrigado pela troca e escuta, Juliette", escreveu ele no X (antigo Twitter).

Fióti também afirmou que vem sofrendo ataques racistas por causa da reclamação de plágio: "A violência racista com que tentaram deslegitimar nossa razão é a comprovação de como vocês não estão preparados para uma Sociedade de fato que valorize a nossa comunidade. Logo, a opinião de vocês pouco me importa"

Ele ainda respondeu um fã de Juliette, falando que torcia por ela no reality show: "Vocês são doentes. Eu torci por Juliette e Gil (do Vigor) no BBB que nem acompanho com frequência".

Evandro Fióti agradece Juliette no X Imagem: Reprodução/X

Entenda o caso

Na manhã de quarta (18), Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma e irmão de Emicida, disse estar "indignado" com a nova campanha da Bauducco: "A gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse em live no Instagram.

Fióti disse que o "jurídico vai trabalhar" e que não quer ódio contra as cantoras. "Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo, em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu no X (antigo Twitter).

Em nota, a assessoria de Juliette disse que a música faz parte de uma campanha publicitária e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o texto.

Duda Beat também publicou nota, que foi apagada em seguida. No texto, ela disse que foi contratada pela Bauducco apenas para ser intérprete da canção ao lado de Juliette. "Viemos informar que não existe qualquer participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário".

Diante da polêmica, a marca Bauducco decidiu cancelar a campanha protagonizada por Juliette e Duda Beat após acusação de plágio.