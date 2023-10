Expulsão, roça cancelada e treta generalizada: A Fazenda 15 tem dia caótico

Completando um mês de sua exibição, A Fazenda 2023 (Record) teve seu dia mais atípico até então.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que seria uma simples delegação de tarefas da nova Fazendeira Jenny escalonou.

O resultado: punição, o cancelamento da quarta roça e a expulsão de Rachel Sheherazade do programa.

Confira:

O início de tudo

A Fazenda 2023: Jenny delega funções Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rachel Sheherazade e Jenny Miranda protagonizaram uma treta após a jornalista negar fazer sua função delegada.

Rachel: "Eu fiquei no lixo essa semana."

Jenny: "Tudo bem, mas não é pesado."

Rachel: "Mas não vou pegar função, não."

Jenny: "Vai, ovelhas."

Rachel: "Vou não, você vai ter que fazer."

Jenny: "Não vou."

Rachel: "Você vai fazer. Quando o peão não faz, o Fazendeiro faz. Lê o manual. Estou avisando que não tenho condição de fazer. Fiquei com o lixo e estou cansada, cheia de roxos do peso que levei. Essa semana não vou fazer função porque tem pessoas suficientes para fazer."

Jenny: "Fiz lixo, fiz vaca. Show é contigo mesmo."

Rachel: "Estou avisando porque vai dar punição, porque não vou fazer. É contigo, porque você é a Fazendeira."

Jenny: "Você mostra quem é você."

Treta generalizada em A Fazenda

Lucas foi defender a aliada e Jenny não gostou, perguntando o motivo pelo qual estava se intrometendo.

Jenny: "Não se intromete. Está vindo por cima de mim, por quê?"

Lucas: "Joga coisa de lá fora."

Jenny: "Carreirista."

Lucas: "Isso, usa coisa de fora, usa coisa lá fora."

Após a jornalista sugerir que Jenny a chamou de "vagabunda" e "vadia" e a peoa negar, Kally afirmou que ela já a xingou de "piranha".

Kally: "Eu me envolvo mesmo, amizade é para isso."

Rachel: "Vai ter que fazer a ovelha e ponto final, vai ler o manual."

Jenny: "Vai tomar punição, não bota o dedo na minha cara, você não é a minha mãe. Parabéns, muito bonito, uma menina de 21 anos fez a ovelha, a Márcia, de 54, fez a horta. Ninguém nunca reclamou. A senhora é a única que reclama, chamar de senhora porque não pode trabalhar, quer ganhar o prêmio deitada, sem fazer nada."

Rachel: "Mal-educada, ontem estava mansinha pedindo perdão para todo mundo que você xingou, perdão para Kally, perdão para Jaque, perdão para o Lucas, com medo de ir para a roça."

Jenny: "Não pedi desculpa."

Outros peões entram na treta

Outros da casa tentaram acalmar os participantes, mas acabaram se exaltando.

Tonzão se incomodou com Rachel depois de dizer que ele poderia fazer uma tarefa, já que estava há duas semanas sem função. Radamés também reclamou da jornalista após ela citar que todos se calavam diante da situação, por Jenny poder enviar alguém para a roça.

No quarto, Nadja acusou Sheherazade de "manipuladora", destacando que se "afastou quando percebeu a manipulação da peoa".

Por outro lado, Márcia Fu condenou as duas participantes. A ex-atleta salientou que é errado que todos se prejudiquem com punições porque Rachel não executará a tarefa e Jenny não indicará outro para a função.

Rachel decide fazer animal

A Fazenda 2023: Rachel muda de ideia e decide cuidar das ovelhas hoje Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após receber uma punição, Rachel decidiu cuidar das ovelhas. No entanto, Jenny disse que ajudaria e houve uma nova discussão.

Rachel: "Eu vou fazer hoje as ovelhas e amanhã ela vai ter que colocar outra pessoa, porque não tenho condições físicas de fazer."

Rachel: "[Lucas] Me ajuda a fazer a ovelha? Porque vou fazer hoje e amanhã não vou fazer mais, não tenho condição."

Lucas: "Mas a gente vai fazer nós dois, ninguém se intromete."

Rachel: "Vou fazer isso pelo animal somente, para não prejudicar o animal, o resto ela vai ter que delegar. Ela vai ter 24 horas para delegar para outra pessoa para resolver esse problema. Pronto, simples assim."

Pouco tempo depois, Jenny desceu para cumprir com a obrigação e Márcia a agradeceu.

Lucas: "O Jenny, vai fazer eu e a Rachel. Só nós dois."

Jenny: "Eu vou fazer com ela."

Lucas: "Não, então a gente não vai fazer."

Jenny: "Você não manda em nada!"

Após a nova discussão, o PlayPlus cortou as câmeras.

Rachel conta o acontecido

Em papo com André e Lucas, Rachel Sheherazade contou o que houve com Jenny enquanto estava na oficina e as câmeras foram cortadas. A jornalista também criticou a postura de Tonzão.

Rachel: "Tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela assim [mostrou com gesto no rosto]. Aí ela não esperava que fizesse isso. Não botei a mão nela assim para sair de perto de mim."

Lucas: "Tirar a cara do seu rosto, né?"

Rachel: "Não quero mais... tinha muita gente daqui."

Expulsão

A Fazenda 2023: Peões se desesperaram com a eliminação de Rachel Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após um tempo, Rachel foi chamada até o closet da sede.

Na sequência, os peões foram chamados até a sala, onde Jenny leu o aviso da produção:

São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje.

Record cancelou quarta roça

Antes de anunciar a eliminação de Rachel, a emissora anunciou que a quarta roça foi cancelada.