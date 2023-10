'Ele sabe que foi ausente', diz Cleo sobre ter crescido longe de Fábio Jr

Cleo, 41, afirmou que seu pai, Fábio Jr, 69, não ficou chateado por ela ter dito em entrevista que ele foi ausente em sua vida, até porque o cantor "sabe que isso é verdade".

A atriz e cantora abordou o assunto em entrevista ao podcast da Foquinha. Segundo contou, é "saco" ter que se pronunciar sobre isso, após ter sido criticada nas redes, "porque aconteceu o que aconteceu".

"Não posso ser silenciada porque as pessoas não gostam do que aconteceu. Foi uma coisa que eu vivi, que me doeu e que a gente já resolveu. Eu e meu pai, nós temos uma relação maravilhosa hoje em dia, a gente se ama", declarou.

Fábio Jr não se chateou pelas declarações, garantiu a famosa. "Ele entende que eu fale sobre isso, ele não fica put* de eu falar sobre isso. Ele sabe que foi verdade, foi o que aconteceu, eu era a filha que paguei esse pato, por que não vou falar da minha vivência? Não é justo! Além de eu ter vivido isso, não posso falar sobre a minha vivência? Não é justo, é a minha vivência", completou.

Ainda, a famosa ressaltou que o fato de seu pai ser um homem admirado em todo o país, isso não torna ele uma pessoa "intocável" ou "perfeito". "É muito narcisista pensar dessa forma", afirmou.

Cleo é filha de Fábio Jr com a atriz Gloria Pires.

O que aconteceu:

No programa Luana É De Lua (E!), apresentado por Luana Piovani, Cleo relembrou a história da separação de seus pais e não poupou críticas a Fábio Jr. pela ausência em sua vida.

"Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando", contou.

Durante a discussão, que também contava com Titi Muller e Negra Li, Luana disse que ressignificava o que a própria mãe que viveu, pois hoje ela sabe o que a mãe passou com o pai. Cleo concordou: "Eu também".