Conrado e Sorvetão brigam com internauta que relembra ensaios nus do casal

O casal Conrado e Andréa Sorvetão brigaram com um internauta após o seguidor relembrar ensaios sem roupa feitos pelos dois.

O marido e a mulher gravaram um vídeo lembrando quando foram cancelados por se apresentarem como 'casal cristão, hétero e de família tradicional'. "Há um tempo atrás, nós fomos cancelados por falar que somos um casal cristão, hétero e de família tradicional, para ver se tinha alguma empresa que patrocinava a gente. Porque tem muita empresa que patrocina a lacração. Será que tem alguma empresa que patrocina a tradição?", disseram na gravação compartilhada no Instagram.

Um usuário da rede social deixou um comentário relembrando os ensaios nus feitos pelos dois para revistas. "Garoto G Magazine e Andréa Sorvetão sexy. Super tradicionais", disse ele, recordando o ensaio de Conrado para a extinta revista gay G Magazine, em 2002, e de Sorvetão para a Playboy, em 1995.

O cantor brigou com autor do comentário. "Isso era em uma época que nada tinha a ver com o tradicional. Era um prestígio para os artistas serem chamados e muito bem pagos para prestigiar as classes de hétero e gays. Seu raciocínio é fraco", afirmou.

O esposo de Andréa ainda chamou o rapaz de "jegue" e "doente". "Quanta besteira sai dessa sua boca de merda. Vai se tratar, jegue. E assista mais TV para dizer que estamos fora da mídia. Jegue. Doente", xingou.

Conrado discutiu com internauta no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram