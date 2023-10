Fácil e barato: 'truque da vovó' evita que o ovo quebre na hora de cozinhar

A tarefa é simples, mas quem nunca ficou frustrado com o ovo trincando na hora de cozinhar? O bom é que uma dica bem simples, com cara de "truque da vovó", te salva desse perrengue culinário.

Há quem diga que se deve colocar um pouco de vinagre na água do ovo cozido. É uma daquelas dicas de avó que fazem sentido.

O objetivo é impedir que a casca sofra pequenas rachaduras.

Por que a dica funciona? A mistura do vinagre na água da cocção dos ovos causa uma reação química entre o sal que faz parte casca do ovo (o carbonato de cálcio, CaCO3) e o ácido acético (H3CCOOH) do vinagre, tornando a casca menos rígida, impedindo que ela trinque.

A ideia, portanto, é fazer que a casca fique mais maleável nesse processo de aquecimento que deixa firme o interior molenga do ovo.

A medida de 1 colher de sopa é suficiente para 1,5 ou 2 litros de água. Para evitar que os ovos saiam tingidos, dê preferência para vinagres claros (álcool, maçã e arroz).

Vinagre no ovo pochê

Ovo pochê Imagem: Getty Images/iStockphoto

O vinagre também é um aliado para quem prepara o ovo pochê, mas a lógica é diferente.

O ácido do vinagre acelera a coagulação da proteína do ovo e impede que a clara se espalhe por toda a água.

Dessa forma, o ovo vai ficando durinho (cozido) de fora para dentro, algo desejado entre chefs e cozinheiros, já que o ideal é que a gema fique cremosa.

Nesse caso, o vinagre pode ser substituído por outros ácidos, como limão e vinho branco.

Fonte: Zenir Dalla Costa, coordenadora do curso de Gastronomia do Centro Universitário Senac

*Com matéria publicada em 14/05/2021

