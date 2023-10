Carmo sobre saída da Globo: 'Não dá pra esperar ser chamado para projeto'

Carmo Dalla Vecchia encerrou sua passagem pela TV Globo no dia 30 de setembro e deu detalhes de novo rumo na carreira. Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL, comandado por Otaviano Costa, ele contou que vai começar a gravar um filme e quer entrar para o teatro.

E eu emendei duas novelas ao mesmo tempo. Eu fiz 'Cara e Coragem' e essa das seis que eu fiz agora, 'Amor Perfeito'. Pela primeira vez, eu tô de férias em cerca de dois anos assim. Eu devo começar a gravar para um filme agora e em meio a isso tudo eu tô louco para fazer teatro.

O ator também apontou a importância de ter os próprios projetos. "Eu acho que todo artista tem que ter um sonho. Eu acho que a gente não pode ficar esperando ser chamado para entrar nos projetos dos outros. A gente tem que ter os próprios projetos pra contar um pouco daquilo que nos interessa falar no mundo."

Ator dá detalhes sobre religião: 'Sou budista há 25 anos'

Carmo Dalla Vecchia deu detalhes sobre sua relação com a espiritualidade.

"Eu me tornei budista há mais ou menos 25 anos. Sou responsável por um distrito budista no Rio de Janeiro e isso me ajudou muito a dar um sentido e guia para minha história e vida."

O ator ainda explicou: "É uma prática religiosa muito conectada com a ciência, que só é uma prática religiosa porque tem o elo da fé, porque senão seria uma filosofia de vida."

Carmo odeia sincretismo religioso: 'Você é interesseiro'

Além de falar sobre sua religião, Carmo Dalla Vecchia ainda afirmou que odeia sincretismo religioso.

"Eu detesto a pessoa que diz que é católica e no final do ano vai pular as ondinhas no mar ou vai jogar búzios. Misturou tudo. Ou a pessoa que diz que é católica e vai jogar tarot ou a pessoa que bota o sal atrás da porta. Reza isso e acredita em todos os santos. Você quer subir numa montanha, você tem que escolher o caminho. Você é um cara interesseiro. Não sabe para que santo você reza"

Ele ainda ressalta que não pode ser católico e budista. "Uma prática vai completamente contra a outra. Você não pode, às vezes. Eu sou praticante budista há 25 anos e as pessoas perguntam 'budismo é uma filosofia mais do que uma religião. Então você pode ser budista e católico?'. Não pode, porque na prática católica existe a função dos deuses, do ser onipotente, onipresente e no budismo diz que o Deus é você, que o Deus está na natureza".