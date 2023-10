Burt Young, o Paulie de 'Rocky', morre aos 83

Burt Young, que interpretou Paulie nos seis filmes da franquia "Rocky", morreu aos 83 anos.

Sua filha, Anne Morea Steingieser, confirmou a morte ao jornal The New York Times. Ele morreu em Los Angeles no dia 8 de outubro, e a causa da morte não foi divulgada.

Burt Young era boxeador antes de começar a atuar. Ele entrou para a Marinha dos Estados Unidos aos 16 anos após se envolver em confusões na adolescência, e lá começou a lutar. Depois de dois anos como soldado no Japão, voltou ao seu país e passou a treinar com Cus D'Amato — que depois treinaria Mike Tyson.

Ele virou ator porque estava interessado numa mulher que queria estudar atuação: "Eu estava atrás de uma menina que disse que queria estudar com [o ator e diretor] Lee Strasberg. Eu achei que [Lee] fosse uma mulher. De qualquer forma, o conheci e ele me disse: 'Você é muito tenso. Tem uma tensão enorme ao seu redor. Eu acho que você é uma biblioteca de emoções'", contou Burt à revista Newsday em 1985.

Burt fez sua estreia no teatro aos 28 anos. Desde então, atuou em filmes como "Chinatown" (1974), "Dois Vigaristas em Nova York" (1976), "Amityville 2" (1982) e "O Casamento de Betsy" (1990). Na televisão, interpretou o pai do personagem de Steve Schirripa em "Família Soprano".

Ele foi convidado a participar de Rocky pelo próprio Sylvester Stallone: "Eu estava nos estúdios da MGM quando Sly Stallone se apresentou, contou que havia escrito 'Rocky' e disse: 'Você precisa entrar nessa'. Eu fiquei interessado na hora, mas não quis dar o braço a torcer para não parecer tão animado", relembrou em 2009 numa entrevista ao site The Sweet Science.