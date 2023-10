Boninho anuncia novo reality de confinamento na Globo em formato inédito

Durante o Upfront, evento no qual a Globo anunciou a programação para o próximo ano para o mercado publicitário, Boninho revelou a estreia de um reality com formato inédito e original para o segundo semestre de 2024.

"Um novo reality, com todos os elementos que vocês gostam: música, convivência, relacionamento". O diretor também contou que a atração será ao vivo e multiplataforma, com exibição na Globo e transmissão 24 horas pelo Globoplay, além de desdobramentos no Multishow. Quem vai definir o vencedor será o público.

O público decidirá o grande vencedor com muita delicadeza e com um toque especial voltado para música. Boninho

Sem citar o nome da atração, o novo reality de Boninho será um programa musical e um dos maiores que a emissora já produziu: "Será um reality com música boa e terá todos os elementos que possam acontecer em um reality", disse Boninho.

"Diferentes fases e dinâmicas prometem movimentar a moradia dos músicos, que vão viver diante do público várias etapas da construção de suas carreiras enquanto enfrentam os desafios da convivência diária em confinamento", diz nota enviada pela emissora à imprensa.

A nova atração da Globo vai disputar a audiência do público com A Fazenda, reality rural exibido tradicionalmente pela Record no segundo semestre do ano.

Big Brother Brasil 2024

Já o BBB 24 tem data de estreia definido: O reality de confinamento da Globo começa no dia 8 de janeiro. Além das edições noturnas, a atração continua a ser exibida 24 horas por dia na plataforma Globoplay.

A novidade fica a cargo de Tadeu Schmidt, que comandará uma atração noturna na Globo após apresentar o BBB. Ao lado da ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, o jornalista apresentará uma atração sobre os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em julho de 2024.