Ator indicado ao Oscar por "Rocky" Burt Young morre aos 83 anos

Por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) - O veterano ator Burt Young, indicado ao Oscar por seu papel de cunhado e amigo do protagonista Sylvester Stallone nos filmes "Rocky", morreu aos 83 anos, informou sua empresária na quarta-feira.

A morte de Young, ocorrida em 8 de outubro em Los Angeles, noticiada primeiro pelo New York Times na quarta-feira, foi confirmada à Reuters por Lynda Bensky, sua empresária em Los Angeles.

Nascido Gerald Tommaso DeLouise no bairro de Queens, em Nova York, o ator serviu na corporação de Fuzileiros Navais dos EUA na década de 1950 e depois estudou no Actors Studio de Lee Strasberg. Ele construiu uma carreira interpretando principalmente personagens durões e ítalo-americanos na televisão e no cinema.

O ator era mais conhecido por seu papel no filme original "Rocky", de 1976, interpretando Paulie Pennino, o açougueiro alcoólatra e amigo do personagem de Stallone, Rocky Balboa, que fazia dos golpes de carne no depósito onde Paulie trabalhava parte de sua rotina regular de treinamento como aspirante a boxeador.

O papel de Paulie, que também era irmão do tímido interesse amoroso de Rocky e sua futura esposa, Adrian (ela se casa com Balboa em "Rocky II"), rendeu a Young uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.

Young reprisou o papel de Paulie em todas as seis sequências originais de "Rocky".

Nos últimos anos, Young tornou-se conhecido como pintor, com obras exibidas em galerias de todo o mundo.