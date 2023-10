Após atrito com Merreca, Pascoal escolhe nova vítima em 'Fuzuê'

Preciosa (Marina Ruy Barbosa) vai culpar Luna (Giovana Cordeiro) por sua prisão. Após brigas com Merreca (Ruan Aguiar), Pascoal (Juliano Cazarré) comentará com Heitor (Felipe Simas) que Miguel (Nicolas Prattes) pode ser um problema em sua busca pelo tesouro.

Cláudio (Douglas Silva) contará suas descobertas sobre o tesouro para Miguel. Preciosa e Pascoal serão fichados na delegacia.

Barreto (Rogério Brito) interrogará Pascoal sobre seu envolvimento com César (Leopoldo Pacheco). Preciosa vai se enfurecer ao saber que Bebel (Lília Cabral) levou Bernardo (Theo Matos) à Fuzuê.

Luna pensará em Miguel e Jefinho (Micael Borges). Bebel se encontrará com Maria Navalha (Olivia Araújo) no Beco do Gambá.

Preciosa vai planejar se vingar de Luna. Olívia (Jessica Córes) dirá a Miguel que voltará para Portugal.

Por fim, Jefinho e Luna vão se aproximar.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.