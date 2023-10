Anitta admite que pegação com cantor é fake: 'Ideia da empresária'

Anitta, 30, admite que as cenas de pegação com Damiano David, vocalista do Måneskin, no clipe de sua nova música "Mil Veces" é fake.

A cantora revelou, em coletiva de imprensa da qual Splash participou, que a ideia de chamar o italiano para o vídeo foi de sua empresária. "A gente estava no VMA, e ela viu o Damiano. A gente nem achou que ele fosse topar."

A brasileira queria chamar outro homem para protagonizar o clipe. "A minha ideia inicial de quem botar no clipe era só porque eu queria pegar mesmo".

Nega affair com Damiano. "Não rolou nada. Eu não sei se a gente tem muito a ver, não. Não sei se na vida real combina."

Cenas de pegação no clipe já estavam planejadas antes da escolha de Damiano. "A gente queria que tivesse muita pegação, muita química. Já tínhamos alinhado essas brincadeiras de teaser. A gente sabe que da engajamento, a galera curte".

A brasileira já havia divulgado nas redes sociais trechos e fotos de momentos quentíssimos com Damiano David em "Mil Veces".

Suposto affair

Os rumores de um possível affair entre Anitta e Damiano surgiram durante o VMA deste ano. Na ocasião, o italiano foi flagrado olhando várias vezes para a brasileira.

Nascido em Roma, Damiano tem 24 anos e é conhecido por ser o vocalista da banda Måneskin, que ganhou destaque ao vencer o tradicional Festival Eurovision, em 2021. Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio completam o time.