'A Queda da Casa de Usher': você entendeu o final da série da Netflix?

Mike Flanagan, 45, conquistou os amantes de terror mais uma vez. O criador de "A Maldição da Residência Hill" (2018) e "A Maldição da Mansão Bly" (2020) não decepcionou com sua nova série, "A Queda da Casa de Usher".

Na produção baseada na obra homônima de Edgar Allan Poe, os irmãos Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell) veem seu império farmacêutico ruir com a morte dos herdeiros pelas mãos de uma mulher misteriosa que parece estar conectada com o passado dos gêmeos.

No entanto, o final da série e a identidade de Verna (Carla Gugino), a responsável pela morte dos Usher, podem ter te deixado confuso. Por isso, Splash explica tudo o que você precisa saber sobre a queda dos Usher.

Como acaba "A Queda da Casa de Usher"?

Voltando aos anos 1970, Roderick e Madeline matam o chefe da farmacêutica Fortunato na noite de Ano Novo. Os gêmeos o envenenam com cianeto e o fecham com tijolos dentro de uma parede.

Para criar um álibi, eles vão a um bar e encontram Verna, ser sobrenatural que oferece um acordo sombrio para os irmãos saírem ilesos e terem sucesso no futuro.

Ela promete que eles se livrarão de qualquer acusação de crime e se tornarão extremamente ricos, desde que concordem que as próximas gerações de Ushers paguem pela decisão.

Willa Fitzgerald e Zach Gilford interpretam as versões jovens de Madeline e Roderick Imagem: Eike Schroter/Netflix

Cada filho de Roderick estaria fadado à morte com o pai - o que explica os fins perturbadores de Prospero (Sauriyan Sapkota), Camille (Kate Siegel), Napoleon (Rahul Kohli), Victorine (T'Nia Miller), Tamerlane (Samantha Sloyan) e Frederick (Henry Thomas).

Madeline também teria que morrer. "Vocês vieram ao mundo juntos e vão embora juntos", explica Verna. Ela tenta escapar do destino, matando o irmão envenenado antes, porém Verna o ressuscita

Todos da família Usher morrem de forma bizarra pelas mãos de Verna Imagem: Eike Schroter/Netflix

Roderick então convida a gêmea à casa de infância deles e a mata com uma adaga egípcia, iniciando um ritual de mumificação. O que ele não esperava é que Madeline continuaria viva e retornaria para matá-lo, esclarecendo os barulhos vindos do porão do local.

Os irmãos morrem juntos enquanto a casa desaba sobre eles - literalmente a queda da casa de Usher.

A série acaba com Verna colocando no túmulo de cada Usher objetos que representam suas mortes, encerrando sua maldição.