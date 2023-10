'A gente se ama', diz João Vicente sobre ex Sabrina Sato

João Vicente de Castro, 40, está prestes a estrear seu novo projeto em parceria com Sabrina Sato, com quem viveu um relacionamento entre 2013 e 2015. Eles comandarão o reality show inédito de namoro intitulado Let Love.

Ansioso: "Tô super na expectativa também. Sai em novembro e a gente se fala direto sobre isso, fica conjecturando o que que vai ser, mas vai ser muito maneiro, Let Love, no Multishow e no Globoplay", disse João em entrevista à Quem.

Trabalho com a ex: "A única coisa de novo entre eu e Sabrina foi que ela não se atrasou tanto quanto ela se atrasava antes. Agora, ela se atrasou uma hora e não três e meia", brincou.

Conexão com Sabrina: "O programa está muito bom por causa da Sabrina. A gente realmente tem uma conexão muito grande, a gente se ama muito, cuida um do outro e se divertiu muito. Acho que isso passa na tela", declarou.

Segredo para uma boa relação com a ex: "Se respeitar desde o dia um".