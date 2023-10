Clima de velório e choro de Jaque: o que rolou na madrugada da Fazenda 15

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada agitada e cheia de conversas após a quinta Prova do Fazendeiro — vencida por Jenny Miranda. Confira os destaques da noite abaixo.

Medo e clima de velório

A Fazenda 2023: Cezar Black comenta vitória de Jenny na Prova do Fazendeiro Imagem: Reproduçao/PlayPlus

Após se tornar a nova Fazendeira, Jenny falou sobre o clima entre os peões da casa que não gostaram de sua vitória na prova.

Jenny: "O Radamés está com o c* apertado. A Rachel parece que está mum velório. A Jaque, morrendo de medo por dentro..."

Cezar Black, por sua vez, disse que a vitória da filha de Gretchen era o pior cenário que poderia acontecer.

Black: "Meu maior medo era que ela voltasse Fazendeira. Na minha visão, ela sairia se fosse para a roça. [...] Agora, semana que vem eu devo ir para a roça."

Jaquelline foge de Nadja

A Fazenda 2023: Jaquelline chora após provocações de Nadja Imagem: Reprodução/PlayPlus

Na madrugada, Jaquelline chorou após ser provocada por Nadja. Desta vez, a ex-BBB optou por não responder à influenciadora, que está na roça, para não arrumar confusão antes da berlinda.

A peoa ganhou o apoio dos amigos, em especial de Lucas: "Não dá para brigar hoje, especialmente por conta da roça. Não perca a razão, se acalme, não dê o que ela quer. Jogue de maneira inteligente porque você não é a pessoa que ataca, mas sim a pessoa que defende."

Um novo grupo vem aí?

A Fazenda 2023: Cezar Black que juntar forças com grupo de Rachel Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Kally, Black disse estar interessado em juntar forças do grupo Paiol com o chamado grupo Pôr do Sol — composto por Rachel e seus aliados.

Black: "A Rachel gosta da gente e pensa igual a gente. Não confio no Lucas, em nada do que ele fala, mas a prioridade dele não é [tirar] a gente, e sim o lado de lá [dos Crias]."

