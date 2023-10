Além de Sheherazade: os peões que já foram expulsos de A Fazenda

Na tarde de hoje, a jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 (RecordTV).

"Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje", informou a produção do programa aos participantes, por meio de uma mensagem na televisão da sala.

No entanto, a expulsão de A Fazenda 15 não foi a primeira do reality rural. Confira as expulsões que já rolaram em outras edições.

Duda Yankovich - A Fazenda 4

A Fazenda 4: Duda Yankovich foi expulsa após agressão Imagem: Reprodução/RecordTV

A lutadora de boxe Duda Yankovich foi a primeira participante expulsa da história do reality rural, na quarta temporada, em 2011. Duda foi desclassificada após agredir o ator Thiago Gagliasso com um tapa na cabeça durante uma prova de basquete aquático.

Após acusar Thiago de colocar a mão em seu peito e tentar mexer em seu biquíni, Duda ficou muito irritada e deu um tapa de mão aberta na cabeça do ator, que informou o acontecimento para a produção e a peoa foi desclassificada por agressão.

Lucas Barreto - A Fazenda de Verão

A Fazenda de Verão: Lucas Barreto ameaçou Haysam com um machado Imagem: Reprodução/RecordTV

Em uma edição especial de "A Fazenda" (RecordTV) com anônimos, o modelo Lucas Barreto acabou expulso após ameaçar outro participante com um machado.

Rodrigo Faro, o então apresentador, anunciou a desclassificação devido ao "comportamento incompatível com o funcionamento do programa e incompatível com regras básicas de convívio".

Nadja Pessoa - A Fazenda 10

A Fazenda 10: Nadja Pessoa conversa com a produção após agressão Imagem: Reprodução/RecordTV

Após uma acusação de agressão contra Caique Aguiar, a empresária Nadja Pessoa foi expulsa de "A Fazenda 10". Em uma confusão motivada por ciúmes, Nadja se estressou com o youtuber.

Deitada em sua cama, a recifense deu alguns chutes no peão, que chegou a dizer que ela deixou um hematoma em sua perna. Por meio de um aviso ao elenco e depois anunciado pelo então apresentador Britto Jr., Nadja acabou sendo desclassificada.

Catia Paganote - A Fazenda 10

A Fazenda 10: Catia Paganote foi eliminada depois de dar um tapa em Evandro Santo Imagem: Reprodução/RecordTV

Acusada de agredir Evandro Santo, Catia Paganote acabou expulsa de "A Fazenda 10". Durante uma atividade de aquabol, a ex-paquita se desentendeu com o humorista e deu um tapa em sua cabeça.

Após o episódio, fãs começaram a pedir a expulsão da ex-paquita, que culpou a produção do reality rural por sua desclassificação.

Phellipe Haagensen - A Fazenda 11

A Fazenda 11: Phillipe beija Hariany sem a permissão da peoa Imagem: Reprodução/Record

O ator Phellipe Haagensen foi expulso de "A Fazenda 11" após dar um beijo em Hariany Almeida contra a vontade da peoa durante uma discussão.

Após pressão de um patrocinador, que pediu explicações à RecordTV, Marcos Mion, o então apresentador, anunciou a desclassificação de Phellipe por "crime contra a dignidade sexual".

Nego do Borel - A Fazenda 13

A Fazenda 2020: Nego do Borel foi expulso da competição Imagem: Reprodução/Playplus

O cantor Nego do Borel foi expulso de"A Fazenda 13" após ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane Mello.

Nego do Borel deitou ao lado de Dayane Mello, visivelmente bêbada. Após a produção apagar as luzes da sede, não foi possível ver a cama em que os dois estavam deitados, mas era possível ouvir alguns comentários da participante. Em diversos momentos, ela pediu que o cantor "parasse".

Segundo informações recebidas pelo UOL, a pressão dos patrocinadores e a consulta com o jurídico da emissora pesaram na decisão.

A Fazenda 14 - Expulsão dupla

A Fazenda 2022: Tiago e Shay expulsos Imagem: Reprodução/Playplus

Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de "A Fazenda 2022" após o resultado de uma roça. Tudo ocorreu após os dois protagonizarem uma briga na sede.

Quando voltou para a sede pós-resultado da quinta roça, que eliminou Thomaz, Shayan provocou os peões do "grupo A" — chamando-os de "otários" e "pedaços de m*rda".

Vini, Tiago e Bia não gostaram dos xingamentos e resolveram "peitar" o empresário. Na ocasião, Tiago foi para cima de Shay e os dois trocaram cuspes no rosto.

Minutos depois, quando Deolane retornou para a casa, a confusão continuou. Desta vez, Tiago e Shay trocaram tapas, cotoveladas e empurrões.

Devido ao ocorrido, os "ninjas" (seguranças da produção) entraram na casa com o objetivo de manter os dois separados. Tudo ocorreu durante o programa ao vivo — que estava no ar na TV aberta.