Black cogita juntar seu grupo com o de Rachel: 'Pensam igual a gente'

Em conversa com Kally em A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black disse estar interessado em juntar forças do grupo Paiol com o chamado grupo Pôr do Sol — composto por Rachel e seus aliados.

Black: "A Rachel gosta da gente e pensamos igual. Não confio no Lucas, em nada do que ele fala, mas a prioridade dele não é [tirar] a gente, e sim o lado de lá [dos Crias]."

Black: "Já a Jaquelline é cega no tiroteiro... Mas seria interessante para a gente se juntar porque os caras têm uns oito votos. Quando se junta e faz sentido numa conversa, dá para a gente tentar, pelo menos, pegar sempre o voto do casa [na roça]."

Kally concordou com o amigo: "Para equilibrar, né? Para não ficar saindo só dos nossos."

Apesar da ideia, Black pontuou que André é um problema para a aproximação dos grupos. "Quando a Alicia tentou, ele veio com babaquice. Seria melhor ele sair [nessa roça] para o cenário mudar."

