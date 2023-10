Britto Júnior alfineta expulsão de Rachel de A Fazenda 15: 'Roubou a cena'

Britto Júnior, ex-apresentador de A Fazenda (Record), comentou a expulsão de Rachel Sheherazade da 15ª temporada do reality show. Ele falou sobre o assunto em um vídeo publicado nas redes sociais.

O que disse Britto? "A produção se arrependeu de tê-la convidado. Porque a Rachel roubou a cena, né pessoal? Ninguém esperava! Ela deixou todos em segundo plano, inclusive a própria apresentadora do programa [Galisteu] e principalmente o diretor [Carelli]."

Manipulação. "Em sua megalomania, esse diretor acha que é o todo poderoso. Que ele escolhe quem entra, quem fica e quem sai. Tudo, é claro, na base da manipulação psicológica dos participantes."

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny. Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a jornalista foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Devido à expulsão, a emissora cancelou a roça desta quinta-feira.

