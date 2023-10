André, Kally e Nadja pedem para ficar em A Fazenda 2023

André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa estão na quarta roça de A Fazenda 2023 (Record). No fim do programa ao vivo de quarta-feira (18), os peões tiveram um tempo para defenderem as suas permanências na sede.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira os discursos de cada um dos três roceiros abaixo:

André

"Boa noite, Brasil. Meu nome é André Gonçalves. Quero agradecer à TV Record e ao Carelli pela oportunidade estar aqui. Nesse momento, estou na roça e preciso do voto de vocês para ajudar a modificar esse jogo. Vote André Gonçalves para ficar em A Fazenda 15. Tenho três filhos, enteado e uma mãe que dependem de mim. Conto com vocês!"

Kally

"Brasil, meu Nordeste, meu forró, mulher brasileira que trabalha desde cedo como eu. Estou aqui representando você, mulher de garra. Estou aqui para dar uma vida melhor não só para mim, mas para minha família. Votem muito para eu continuar nessa casa maravilhosa, para curtir as festas das sextas-feiras, para dar meu nome e ser eu!"

Nadja

"Boa noite, Brasil! Você que está assistindo à Fazenda 15, estou na roça. Conto com o voto de vocês, meus Nadnáticos, façam mutirão e votem para eu ficar. Quero vivenciar mais isso, não queria ter perdido a prova, dei o meu máximo. Votem muito. Estou aqui para garantir o meu sonho que foi deixado lá atrás."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 4716 votos 33,61% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 32,76% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 33,63% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4716 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados