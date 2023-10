Mostra Internacional de Cinema de SP abre com o melhor filme do ano

"Anatomia de uma Queda" chamou a atenção do mundo ao ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Para aqueles que não são exatamente cinéfilos, explico de maneira simplória: é um dos prêmios mais importantes do mundo cinematográfico, nível Oscar.

Dirigido pela francesa Justine Triet - a terceira mulher a ganhar a Palma de Ouro - o longa abre a 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No circuito normal, ele chega no primeiro semestre de 2024.

A trama acompanha a investigação da morte de um escritor: a Justiça tenta entender se tratar de um caso de homicídio, causado pela esposa, ou de suicídio.

Com tantas produções do gênero, qual o fator que faz um filme francês, de duas horas e meia, receber tanta atenção, sendo até mesmo considerado um dos melhores do ano?

Enredo

Em uma cidade francesa, afastada da agitação urbana, a morte de um homem muda o rumo de toda a sua família. Samuel Maleski (Samuel Theis) é encontrado morto, estirado no chão, coberto de sangue. Ele mora com sua esposa, Sandra (Sandra Hüller), seu filho Daniel (Milo Machado Graner) e o cachorro Snoop.

A polícia começa a investigar e, com o passar das análises, Sandra se torna a principal suspeita de ter matado o marido.

Então, o passado do casal vem à tona, assim como todos os problemas que ele enfrentou, principalmente o fato de Daniel ter perdido a visão em decorrência de um acidente.

Além de um bom suspense, daqueles que não deixa o espectador tirar o olho da tela, "Anatomia de uma Queda" transmite ao público um drama familiar no qual não há certo ou errado, apenas versões das necessidades individuais.

Mistério

O longa não dá respostas fáceis e, durante toda a sua duração, não é possível ter a certeza do que de fato aconteceu.

O espectador acompanha a recriação feita pela polícia do momento da morte, assim como os depoimentos de Daniel sobre o que ele teria — ou não — presenciado.

Ao mesmo tempo em que Sandra tenta convencer a Justiça de que ela é inocente, ela se empenha em convencer o público de que a sua versão é a verdadeira. No entanto, "Anatomia de uma Queda" não deixa fácil para quem assiste, e é comum se pegar pensando em diversas opções para o que teria levado à morte de Samuel.

O filme 'Anatomia de Uma Queda' é exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Imagem: Divulgação

Atuações

A alemã Sandra Hüller consegue interpretar uma mãe com diversas nuances. Ela vive problemas no casamento com suas insatisfações. A personagem divide momentos de firmeza com carinhos, mas com uma personalidade que nos faz questionar a todo o tempo se ela é culpada ou não.

Já o jovem ator Milo Machado Graner rouba a cena ao viver o menino Daniel, de 11 anos. Com uma visão prejudicada, o garoto vive o drama de não querer que sua mãe vá presa e, simultaneamente, querer justiça pelo pai. Assim como Hüller, Graner alterna entre momentos de ternura e rigidez com bastante facilidade, com a destreza de um ator consagrado há anos.

Desfecho

Sem dar spoilers, é possível dizer que o desfecho do filme é surpreendente. Mas, é preciso lembrar não se tratar de uma produção hollywoodiana com a intenção de chocar o público. Neste caso, é um longa do qual o fim não é previsível.

Por que o melhor?

"Anatomia de uma Queda" acompanha diferentes momentos de um mistério, desde o seu acontecimento, até o seu desfecho. E faz este percurso sem deixar o ritmo cair e, nos momentos certos, entrega as informações necessárias para entender todos os detalhes da narrativa.

A produção acerta na dose de drama e suspense, e faz isso de uma maneira que o espectador pensa na história por horas e horas. Feito que tem sido tão difícil de ser realizado no cinema atualmente.

Exibições



Para comprar ingressos, clique aqui.

25/10, às 14:00

CINESESC

31/10, às 19:10

Espaço Itaú de Cinema Augusta, Sala 1

01/11, às 20:45

Espaço Itaú de Cinema Bourbon Pompéia