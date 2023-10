Renata Ceribelli fala da compra do primeiro vibrador aos 40 anos

Renata Ceribelli, 58, em entrevista para a revista Marie Claire:

A jornalista da TV Globo diz que comprou primeiro vibrador aos 40 anos. "Por que não sou livre para senti-lo? Por que não me dou essa liberdade? Onde mora o meu prazer? O que eu quero provocar nas mulheres é isso. Eu me conheço? Sei o que me dá prazer? Estou falando sobre prazer feminino como algo muito sério. A masturbação faz parte da vida das mulheres e isso muitas vezes é escondido. Eu fui comprar o meu primeiro vibrador mesmo depois dos 40 anos. E hoje todas as meninas têm".

Ela destaca sobre a liberdade de falar do prazer sexual e da revolução do prazer das mulheres. "Eu aprendi muito. Sempre quis ser uma mulher do meu tempo, que fala do prazer sexual, dá valor para isso e continua fazendo questão de ter uma vida sexual ativa".

Na entrevista, ela acrescenta: "Mulher não podia falar de sexo, acho isso revolucionário na minha vida e uma revolução que as mulheres estão fazendo junto da minha geração. Mas talvez falte muito ainda, porque o Brasil tem muitas diferenças de valores, tem pessoas mais conservadoras".

Renata abre o jogo sobre a sua vida sexual atualmente: "Tenho uma vida sexual muito feliz e muito mais livre, mais consciente do que eu gosto, dos meus desejos. Acho que sou dona do meu desejo e o respeito. Hoje, só me relaciono com quem me responde à altura. Temos que ser mais seletivas mesmo e acho que tem homens bacanas e tentando aprender. Confesso que já ouvi o discurso 'tem que explicar para os homens também quem é essa nova mulher', e penso que não temos que explicar nada, eles que lutem, eles que têm que entender. Nunca ninguém nos ensinou, a gente foi à luta para descobrir como nos dar prazer. Eu com 59 anos posso te garantir que é muito difícil me relacionar com homens da minha geração".