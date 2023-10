A Fazenda 2023: Jenny Miranda vence prova e é a quinta Fazendeira

Jenny Miranda venceu a quinta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record). Kally e Nadja, perdedoras, se juntam a André, que havia sido vetado, na quarta roça da temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A votação já foi aberta: o participante menos votado deixará a sede e a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como foi a prova?

A dinâmica exigiu agilidade, habilidade e pontaria das peoas.

Regras. O objetivo das peoas era completar a estante com as 12 caixas de produtos. Para isso, elas precisavam pedalar e liberar quatro caixas em cada uma das três etapas. Quem completasse a estante e posicionasse o chapéu no cubo primeiro, ganhava a prova.

E ela conquistou o chapéu, meu povo! Jenny é a nova Fazendeira do cercado #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/l2T6inQIE3 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 5893 votos 33,70% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 33,31% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 32,99% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5893 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu