Vale pagar R$ 27 milhões? Prédio de luxo levará o carro para dentro do apê

Com previsão de conclusão para 2027, a primeira torre residencial da fabricante britânica de carros de luxo Bentley Motors terá apartamentos com acesso a um sistema de elevador de carros, que os deixam dentro do apartamento do proprietário.

O prédio, que terá 61 andares e será na cidade de Sunny Isles Beach, em Miami (EUA), é fruto de uma parceria da Bentley com o escritório de arquitetura Sieger Suarez Architects e a Dezer Development.

Tudo sem sair do carro

Mais comodidade. Em vez de estacionar no subsolo e pegar um elevador até o próprio apartamento, os moradores poderão usar um dos quatro elevadores do empreendimento. O sistema reconhecerá o carro do morador por meio de etiquetas especiais. Então, o dispositivo acionará o elevador correto, que será indicado por uma iluminação dinâmica.

Para subir, um sistema hidráulico prenderá o carro pelos pneus. Feito isso, o proprietário — sem sair do carro — será levado para o apartamento certo por um aparelho de transporte robótico. Chegando ao andar correto, uma plataforma giratória irá direcioná-lo para uma vaga disponível na garagem. Tudo sem apertar um botão sequer.

Chamado "Dezervator", o sistema de elevadores foi patenteado em homenagem ao desenvolvedor do edifício, Dezer Development, segundo informações da CNN norte-americana. A tecnologia apareceu pela primeira vez na Porsche Design Tower, que também foi projetada pela Sieger Suarez Architects.

Apartamentos do Bentley Residences terão garagens particulares em cada andar Imagem: Divulgação / Bentley Residences

Até quatro carros. De acordo com a Forbes, cada apartamento terá espaço para três ou quatro veículos, dependendo da configuração da unidade.

Capacidade para carregamento de veículos elétricos. Ainda segundo a publicação norte-americana, carregadores para veículos elétricos estarão disponíveis como uma opção extra para os compradores.

Serviço exclusivo para moradores. Visitantes do Bentley Residences não poderão usar os elevadores de carros, que serão exclusivos para os moradores. Por isso, o edifício também tera um estacionamento comum no subsolo.

Luxo e vista deslumbrante

Bentley Residences, em Miami, nos EUA, terá vista para o mar Imagem: Divulgação / Bentley Residences

A torre terá 61 andares e vai ser de frente para a praia da cidade de Sunny Isles Beach.

No prédio, serão ao todo 200 apartamentos de luxo. Todos terão vistas deslumbrantes para o Oceano Atlântico. Dentro de cada unidade também haverá banheiros com chão aquecido e sauna, closets com cofre embutido, móveis da coleção Bentley Home, piscinas e varandas amplas.

Luxo em áreas comuns. Entre as áreas compartilhadas do prédio, estarão: restaurantes, bares, academias, estúdio de ioga, salão de beleza, cinema, sala de jogos, piscina, deck à beira-mar, spa e pet spa. O cinema, inclusive, conta com assentos luxuosos para 14 pessoas e foi projetado para imitar o interior de um carro Bentley.

Apartamentos do Bentley Residences terão piscinas privativas Imagem: Divulgação / Bentley Residences

Detalhes. Outras características do empreendimento também remetem ao estilo da fabricante britânica de carros de luxo, como alavancas personalizadas nas maçanetas das portas e também nas torneiras com design de diamante Bentley.

Valores. De acordo com a CNN, os valores das unidades começam em US$ 5,25 milhões (R$ 27 milhões). Além disso, há duas coberturas com preços superiores a US$ 30 milhões cada (R$ 150 milhões).

Bentley Residences está sendo construído em Miami, nos EUA Imagem: Divulgação / Bentley Residences

