Youtuber teve que sair de casa aos 18 anos após assumir bissexualidade

Maria Venture, 23, revelou que foi convidada a sair de casa pela própria mãe, aos 18 anos, após assumir sua bissexualidade. A influenciadora e youtuber diz que foi um processo frustrante e solitário por causa das brigas que tinha com sua mãe.

"Quando me assumi passei por situações delicadas com a minha própria mãe. Já estava sendo tudo muito difícil dentro da minha mente e me sentir recusada pela minha mãe tornou tudo mais complicado ainda. Ela achava o cúmulo eu sempre ter namorado homens e, de repente, começar a me atrair por mulheres. Eu morava com ela e praticamente todos os dias discutíamos, até que em uma briga ela me convidou a me retirar de casa. No dia seguinte vim para São Paulo para morar sozinha e recomeçar minha vida", conta.

Apesar destes problemas, atualmente ela garante que em uma ótima relação com a mãe.

"Eu tinha 18 anos, fiquei meses sem conversar com ela. Mas depois tudo se resolveu da melhor maneira. Hoje em dia, além de ser a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que mais me apoia", diz.

Acolhida

Com um debate sobre a sexualidade muito mais difundido em relação ao passado, a influenciadora se diz acolhida e amada por todas as pessoas, além de ser muito bem resolvida consigo mesma.

Segundo ela, foi uma questão de paciência e tempo, já que na época ela tinha pensamentos bem limitantes por ter crescido em uma cidade pequena, com costumes e pessoas mais tradicionais.

Hoje com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, a jovem dá recado para quem está nesse processo de descoberta e diz que se considera uma voz ativa para as pessoas bissexuais:

"Não se prenda a nenhum rótulo por enquanto, vá experienciando e sentindo. Não se julgue nesse processo, tenha o máximo de paciência e carinho consigo mesmo", conclui.