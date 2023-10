Personagem bonzinho faz aliança perversa para prejudicar Ísis e Giovanni

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Elas por Elas" desta quarta-feira (18), Míriam chantageia Sérgio para não contar a verdade sobre o nascimento de Giovanni. Renée toma a iniciativa de questionar Tony sobre a mudança de comportamento de Edu.

Todos se preparam para o almoço na casa de Lara e as expectativas ficam nas alturas. Após muita insistência de Cris, Helena toma a decisão de acompanhar Jonas ao evento em meio a crise do casal.

Após vexame e ser colocada contra a parede pelo filho, Helena pede desculpas para Ísis na frente de Giovanni. Yeda abre boca de sacola e entrega para Ísis que Tony está interessado nela.

Míriam pede dinheiro a Sérgio para manter o segredo dele. Mesmo com as tentativas de reconciliação, Jonas mostra que está decidido e garante a Pedro que irá se separar de Helena. Cris faz aliança perversa com Tony para afastar Ísis de Giovanni.