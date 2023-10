Partiu Chile: dez Airbnbs para aproveitar Santiago, a capital do país

Ponto de partida para as diversas regiões turísticas que o país oferece – como o deserto do Atacama, as estações de esqui, a região dos lagos andinos ou as cidades litorâneas de Valparaíso e Viña del Mar –, a capital do Chile, Santiago, também merece uns dias de visita.

Seja para conhecer os museus e prédios históricos da Cidade Velha, para subir de funicular ao Cerro San Cristóbal e se admirar com a vista impressionante das montanhas e da parte moderna da capital ou apenas para bater perna e curtir os cafés, restaurantes e lojas locais, uma boa ideia é escolher a hospedagem em bairros tradicionais, como Lastarria, Las Condes e Providencia, e se deslocar de metrô.

A plataforma de aluguel Airbnb oferece casas e apartamentos de vários tamanhos, capazes de receber desde apenas um casal até grupos de seis ou mais pessoas. Se a previsão for de frio, não custa checar se o imóvel tem aquecimento – é um detalhe que faz toda a diferença.

A seleção abaixo inclui dez endereços distribuídos por várias regiões da capital chilena. Num máximo possível de 5, todos receberam nota superior a 4,9 na avaliação dos usuários do Airbnb.

1. Río Palena

Charmoso e aconchegante, o apartamento fica a cerca de 10 minutos de caminhada de uma estação de metrô e do shopping Costanera Center. Em um dos dois quartos, a cama de casal pode ser desmembrada em duas de solteiro.

Bairro: Pedro de Valdiviante (Providencia)

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: “Adoramos: apartamento bem equipado, com calefação em todos os cômodos e camas confortáveis. Foi perfeito.” (Isabella, julho de 2023)

2. Novo e central

O prédio, de construção recente, aproveitou a fachada de cinco casas do século XIX, integrando a arquitetura antiga à moderna. Em 42 m², acomoda até três pessoas na cama de casal e no sofá da sala.

Bairro: Yungay

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: “Impecável, com decoração de extremo bom gosto, objetos e utensílios novos.” (André, julho de 2023)

3. Casa de artista

Fica em uma antiga casa de 1938 que foi reformada e transformada em três apartamentos independentes. Com 70 m², tem dois quartos, varanda e decoração charmosa, incrementada por obras de arte e peças de artesanato.

Bairro: Barrio Italia (Providencia)

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: “Linda, confortável e bem decorada, com bastante estilo. Localização muito boa.” (Diego, agosto de 2023)

4. Perto do metrô

As paredes envidraçadas da sala e do quarto, com cama queen-size, dão para uma varanda com vista para as montanhas e o bairro de Las Condes. Uma caminhada de 5 minutos leva à estação do metrô, com acesso à linha 1.

Bairro: Las Condes

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: “A experiência foi ótima! Bairro muito agradável e seguro, apartamento lindo e arrumado.” (Lucilene, maio de 2023)

5. Vista para o Cerro San Cristóbal

Em um prédio instagramável, listado como Patrimônio Nacional e a dois quarteirões do Museu de Belas Artes, o apartamento reformado acomoda até três hóspedes. Da varanda, é possível avistar o Cerro San Cristóbal.

Bairro: Lastarria

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: “Adoramos o apartamento. A cama é muito confortável e o aquecimento foi ótimo.” (Sarah, agosto de 2023)

6. Amplo e moderno

Os donos do apartamento, ambos cozinheiros, deram especial atenção à cozinha de estilo americano, equipada com fogão, exaustor, geladeira, micro-ondas e lava-louças. Um dos quartos tem cama de casal e o outro, duas de solteiro.

Bairro: Las Condes

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: “Tudo foi extremamente agradável. Recomendo de olhos fechados.” (Gabriela, agosto de 2023)

7. Colorido e arejado

Em frente ao shopping Costanera e perto do Cerro San Cristóbal, recebe duas pessoas em um espaço com quarto, banheiro, cozinha integrada à sala e um pequeno nicho de trabalho. O prédio, com apenas seis apartamentos, tem um pequeno jardim.

Bairro: Providencia

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: “O prédio é antigo, mas o apartamento surpreende pelo cuidado com os detalhes, tudo muito bonito e com estilo peculiar.” (Juliano, agosto de 2023)

8. Estúdio para dois

Próximo de bares, cafés, restaurantes e das lojas de grife do bairro El Golf, o apartamento compacto reúne sala, quarto e cozinha no mesmo ambiente. Para preparar comidinhas, há micro-ondas, chaleira elétrica, torradeira e geladeira.

Bairro: El Golf (Las Condes)

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: “Ótima localização, consegui me deslocar para qualquer ponto da cidade sem problemas.” (Román, agosto de 2023)

9. Em frente ao parque

Amplo e iluminado, tem dois quartos e dois banheiros, para até quatro visitantes. A varanda comporta uma mesinha com cadeiras. Fica de frente para o Parque Araucano e a uma quadra de um shopping center.

Bairro: Las Condes

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: “Excelente estadia. Vista deslumbrante, ótima localização e funcionalidade.” (Luiz Pedro, setembro de 2023)

10. Jardim e churrasqueira

Pertinho da avenida Las Condes e da estação de metrô Hernando de Magallanes, a casa de dois pavimentos com acomodação para até seis pessoas tem jardim e quintal com área de churrasqueira.

Bairro: Las Condes

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: “A estadia superou nossas expectativas. A casa é linda e dá uma sensação de aconchego.” (Maria Beatriz, agosto de 2023)