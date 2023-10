Nego do Borel é condenado por não aparecer em festa de 15 anos no Rio

Nego do Borel, 31, foi condenado a pagar R$ 147 mil por não comparecer a uma festa de 15 anos para a qual foi contratado, em 2020, no Copacabana Palace.

De acordo com decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o músico confessou publicamente o descumprimento do contrato. Ainda cabe recurso.

O artista e a empresa dele foram condenados ao pagamento de uma multa contratual de R$ 30 mil, ressarcimento de R$ 87 mil e R$ 30 mil de indenização aos pais da jovem debutante — os valores deverão ser corrigidos.

"Pela própria narrativa do autor, e pela documentação que junta, o contrato foi firmado entre a primeira autora e a segunda ré, empresa que representa os interesses do primeiro réu. No mérito, em relação ao primeiro réu, como já dito, há notória confissão na contestação de que não compareceu ao evento contratado", justificou o juiz Luiz Otavio Barion Heckmaier.

O magistrado afirmou que há dano moral evidente. "A prova acostada na inicial dá conta que, por decorrência da inadimplência do primeiro réu, a terceira autora teve seu sonho frustrado, por não ter o esperado show na data de seu aniversário de 15 anos, além de despontar seus convidados que compareceram à festa."

Nego do Borel foi contratado para cantar em uma festa de 15 anos, Copacabana Palace, em 2020, mas não compareceu ao evento. O músico pediu desculpas durante participação no extinto programa Se Joga (Globo).

"Fui contratado para fazer um show em São Paulo às 22h e outro no Rio de Janeiro à 1h. Daria tempo para sair do show, pegar o jatinho e chegar em Copacabana, mas o jato não chegou. Fiquei esperando, o pessoal do Rio me ligando, a mãe da menina desesperada, preocupado, chateado, com razão. No meio disso tudo, tem uma empresa que organiza a festa e me contratou. Não consegui ter contato com a família da menina, mas queria muito me desculpar", contou.

Ele ainda completou durante a atração: "Entendo que estejam chateados. Não sei se ela vai assistir [ao programa] ou se a mensagem vai chegar até ela, mas queria aproveitar para me desculpar. Não tive a oportunidade de ter contato direto com a menina e a mãe. Houve contato entre meu escritório e a empresa que me contratou. A gente o tempo todo quis ajudar, mas não teve contato direto com a família".