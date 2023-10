Museu Britânico vai digitalizar totalmente a coleção após roubos

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O Museu Britânico anunciou nesta quarta-feira que planeja digitalizar toda a sua coleção, citando a necessidade de garantir o acesso público ao seu vasto catálogo, depois de ter informado em agosto que 2.000 artefatos haviam sido roubados ou estavam desaparecidos.

O museu, um dos mais visitados do mundo, está lidando com as consequências dos roubos, que destacaram falhas internas e levaram à saída de seu diretor.

"Essencialmente, fomos vítimas de um trabalho interno realizado por alguém, acreditamos, que durante um longo período de tempo roubou o museu e em quem o museu confiou", disse o presidente George Osborne ao comitê de Cultura, Mídia e Esporte do parlamento.

"Há muitas lições a serem aprendidas", acrescentou.

Osborne estimou que cerca de 350 artefatos estavam em processo de devolução.

O museu, que guarda tesouros como a Pedra de Roseta e os mármores do Parthenon, demitiu um membro da equipe por causa dos roubos, os quais também estão sendo investigados pela Polícia Metropolitana de Londres.

O museu também afirmou que os itens roubados incluíam anéis de ouro, brincos e outras peças de joalheria que remontam aos antigos períodos grego e romano, bem como pequenos objetos, como pedras preciosas, que geralmente eram colocadas em anéis.

"Tomamos medidas para melhorar a segurança e agora estamos confiantes de que um roubo desse tipo nunca mais poderá acontecer", disse o diretor interino do museu, Mark Jones, em um comunicado.

"Mas não podemos e não devemos presumir que a segurança da coleção, em um sentido mais amplo, possa ser alcançada simplesmente trancando tudo. Acredito que a resposta mais importante para os roubos é aumentar o acesso."

O projeto de digitalização proposto levará 5 anos, com 2,4 milhões de registros a serem carregados ou atualizados. Sua coleção totaliza pelo menos 8 milhões de objetos, de acordo com o site do museu.