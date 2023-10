'Não me respondeu': Motorista que atropelou Kayky chama ator de 'frio'

Motorista Diones Coelhos da Silva, envolvido no acidente de Kayky Brito, em entrevista ao iG:

Diones afirmou que sente um tratamento frio da família do ator e que foi ignorado por Kayky após tentar um encontro. "O Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo".

Ele ainda ressalta que precisa do encontro para virar a página. "Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim. Só eu e ele sabemos o que a gente passou. Esse trauma que ficou. Quero muito encontrá-lo, gostaria muito de estar com ele. Mas não depende de mim. Depende deles e eu sinto uma resistência no momento".

Ele também contou que Sthafany Brito não responde suas mensagens sobre um encontro com o irmão. "Procurei, passei mensagem para a Sthefany e ela mal me responde no WhatsApp. Aí eu falo com a assessora dela. Ontem ela me respondeu dizendo que eu ia ver o Kayky no momento certo."