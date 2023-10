Maria Lina mostra antes e depois do bumbum com treino e ganho de peso

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Maria Lina mostrou em uma rede social o antes e depois do seu bumbum após uma série de treinos e ganho de peso.

Nos stories, ela publicou fotos na noite de ontem para mostrar a diferença do seu corpo. Na primeira, ela aparece com 44 quilos, sem fazer exercícios, já na segunda foto, com 51 quilos e fazendo musculação.

A influenciadora digital contou que conseguiu o corpo atual através de treinos feitos em casa.

"O exercício físico vai muito além de corpo, lógico, você fica mais feliz, mais disposta, menos preguiçosa e menos estressada, e dorme melhor. Quem entra, não sai mais. Fora que somente o exercício tonifica massa muscular", escreveu ela.

Maria Lina esteve grávida em 2021, dando à luz ao pequeno João Miguel, de apenas 22 semanas, mas que não resistiu e morreu. O bebê era fruto do relacionamento da influenciadora com o humorista Whindersson Nunes.

Maria Lina mostra como era o seu bumbum antes do treino e ganho de peso Imagem: Reprodução/Instagram