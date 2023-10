Lucas Lima diz que sofreu com 'hate' após separação de Sandy: 'Foi pesado'

Lucas Lima concedeu uma entrevista à revista Marie Claire e falou sobre a repercussão após a separação de Sandy.

Peso da repercussão: "Foi um pouco surpreendente. A gente não esperava que iria ser tão grande e não esperava ser tão negativa também. Mas estávamos decididos. Conversamos muito. A gente se ama muito e somos melhores amigos. Temos um filho lindo e estamos muito determinados a dar muito amor, carinho e a melhor criação possível".

Dificuldade de lidar com haters: "O que me surpreendeu foi a parte violenta da reação das pessoas. Mas já passou. Agora parece que está mais calmo. Eu não consegui me blindar. Eu não me blindei. Sofri pra caramba. Foi bem pesado. Agora o foco é o nosso filho, que é o nosso maior projeto. E manter esse relacionamento incrível que a gente construiu por 24 anos".

Na noite de terça (17), Lucas Lima, 41, saiu como vencedor da categoria ator revelação no Prêmio Bibi Ferreira, que premia o teatro musical brasileiro, e fez questão de se declarar para Sandy.