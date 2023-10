Lucas confessa a Kally que ainda 'gosta muito 'de Jojo: 'Mal resolvido'

Lucas e Kally conversaram durante a noite desta quarta-feira (18) na sede de A Fazenda 2023 (Record). A cantora questionou ao peão se ele ainda mantinha uma foto de Jojo em sua cama.

Kally: "Ainda tá com aquela foto lá?"



Lucas confirmou: "Tô e vou continuar. O que tive com a Jojo foi uma história."



Kally: "Mas deu o que deu, tá acontecendo o que tá acontecendo, acha que ainda tem algo por ver as fotos?"



Lucas, então, desabafou: "Eu vejo as fotos, mas eu conheço a Jaquelline tem um mês. Tô me envolvendo e tudo. Vai chegar o momento que vou falar pra ela que sinto que tenho um negócio mal resolvido. Sabe que eu gosto muito, né? Não foi à toa que eu não quis ficar com tal pessoa porque eu gosto muito. Se eu ficasse com tal pessoa lá, eu nunca mais ia ter possibilidade de que ficar com quem eu gosto."

Kally: "Quem terminou?"

Lucas: "Foi ela".

Kally: "Ele também tá em outro relacionamento"

Lucas: "E eu quero que seja feliz. Não tô jogando praga. É o sentimento que tenho. Não tô fazendo nada, não tô mandando mensagem, não tô falando".

