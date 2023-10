Leão: Larissa foi apunhalada e está certa em não manter contato com os pais

Em entrevista concedida nesta semana à revista Glamour, Larissa Manoela, 22, contou que tem mantido 'zero contato' com sua família biológica. A ruptura aconteceu após a atriz descobrir que estava aparentemente sendo roubada pelos próprios pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considera compreensível a opção de Larissa pela ruptura familiar. "Acho pertinente, porque o que os pais fizeram [com ela] não foi atitude de pai e mãe. É coisa de empresário, e empresário safado! Acho que ela está certíssima."

Leão vê como pequena a chance de Larissa se reconciliar com Silvana e Gilberto. "Imagina o choque dessa menina com tudo isso que aconteceu na vida dela. Ainda bem que ela foi percebendo aos poucos, que as pessoas a foram alertando. É evidente que a gente torce para que um dia [todos] se entendam, mas acho difícil."

Ele criticou também os que romantizam as relações parentais em casos como esse. "É uma coisa muito cruel o que fizeram com ela. É uma punhalada, mas daquelas fortes, porque foram o pai e a mãe que a apunhalaram. Para quem romantiza [a questão], pense: o seu pai ou mãe te apunhalando, você conseguiria perdoar?"

Juliette e Duda Beat desrespeitaram Emicida e publicidade não é desculpa

Juliette Freire, 33, e Duda Beat, 36, foram acusadas de plagiar Emicida, 38. Eles lançaram ontem o single "Magia Amarela", cuja identidade visual se assemelha às artes de "AmarElo", álbum do rapper. As cantoras alegam que o tema era uma peça publicitária da marca Bauducco.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, acredita que o argumento dado não exime as duas intérpretes da responsabilidade pelo aparente plágio. "Estamos falando aqui tanto da Juliette quanto da Duda, que são artistas que poderiam simplesmente ter dito 'não' para essa campanha, e de uma indústria que lucra milhões. Desculpe, mas não dá para ser ingênuo nesse nível. "