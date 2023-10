Larissa Manoela afirma que não tem contato com a família de sangue

Larissa Manoela, 22, em entrevista para a revista Glamour:

Na entrevista, a atriz afirmou que hoje a sua família são as pessoas que ela esolheu para estar ao seu lado. "Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou."

A atriz conta que não tem contato com a família de sangue. "Mas, atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande", destacou ela.

Ela também fala da importância do noivo, André Luiz Frambach, na decisão de desvincular os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, que gerenciavam a sua carreira. "Comecei a enxergar muito antes de ter o meu parceiro de vida, que é o André. Não vou mentir, ele foi uma mola propulsora e o meu apoio, mas essa história não é sobre ele. Junto disso, houve um movimento das pessoas que estavam à minha volta. Tive nos amigos e em quem me acompanhava de perto um apoio essencial".

A atriz acrescentou: "Também sempre me cuidei mentalmente; as minhas sessões de terapia foram intensificadas. Essa rede de apoio, que também incluiu a minha equipe, com quem realmente estava a fim de falar 'vamos juntos, que a gente vai passar por tudo e qualquer coisa', foi muito especial e me fez ter segurança para seguir".

Sobre a entrevista para o Fantástico, em que revelou todos os problemas enfrentados com os pais, a atriz contou que pediam uma posição para ela. "Eu era cobrada sobre uma posição, as pessoas queriam que eu falasse e, ao mesmo tempo, pensei: isso ficará insustentável e eu vou me afogar. Preciso dar a minha mensagem", relatou.