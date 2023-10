Kally faz promessa se voltar Fazendeira e Jaque dispara: 'Chega de folga'

Kally fez uma promessa caso volte Fazendeira hoje (18) em A Fazenda 2023 (Record). A cantora contou quem colocará em cada tarefa caso ganhe a Prova do Fazendeiro.

Kally: "É mesmo... vai ser ela [Lily] no lixo. Eu ainda vou dizer assim: 'essa pessoa vai para o lixo pelo fato de observar muitos absorventes que têm no lixo, no vaso, então vai ter mais cuidado, então a pessoa vai realmente para o lixo por conta disso'."

Jaquelline: "Estou vendo os discursos... todo mundo que ela [designar tarefa] ela vai falar algo."

Kally: "Vou, minha filha. Vou ser humilde, vou ser uma pessoa boa, vou voltar com mais amor no coração, mas o que é para falar eu vou falar."

Kally: "O Ton vai... qual que dá mais trabalho e tem que acordar mais cedo?"

Rachel: "O boi."

André: "O touro."

Kally: "Então vai para o touro. Ton touro, 'TT', super combina."

Jaquelline: "Não colocaria ele lá, não."

Kally: "Por quê?"

Jaquelline: "Colocaria o Sander para o povo pegar e fazer comida, chega de folga."

Kally: "Vai ser o Sander e o Ton."

Lucas: "Deixa ele se virar. Porque aí o Sander vai ficar na vaca, tem que colocar uma mulher e um homem. O touro é o mais pesado que tem."

