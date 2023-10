Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar Emicida: 'Trabalho roubado'

Juliette, 33, e Duda Beat, 36, estão sendo acusadas de plagiar Emicida, 38.

As cantoras lançaram ontem "Magia Amarela", cujo conceito é parecido ao trabalho "AmarElo", de Emicida. Entre as semelhanças estão a identidade visual, como fonte, cor, vitrais e a relação entre "amor" e "elo".

Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma e irmão de Emicida, disse estar "indignado": "A gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse em live no Instagram.

Ele ainda afirmou que a música de Juliette e Duda faz parte de um reposicionamento de uma marca: "Essa marca negociou com a gente, só que a gente não chegou num acordo tanto por cronograma, quanto por prazo, quanto por questões financeiras, porque a verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer". Inicialmente, Fióti não citou nomes, mas depois compartilhou uma nova publicação que afirmava que a marca é a Bauducco.

Fióti disse que o "jurídico vai trabalhar" e que não quer ódio contra as cantoras. "Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo, em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu no X (antigo Twitter).

"A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy e esse trabalho acabou de ser roubado conceitualmente", declarou Evandro Fióti. O músico contou que 'Magia Amarela', de Juliette e Duda Beat, faz parte de uma estratégia de reposicionamento de um MARCA. pic.twitter.com/IfMNRCV1hN -- ARTH (@anthunesarth) October 18, 2023

Sabre apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética?

Então, esse mercado tem bem pouco.

Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso juridico vai trabalhar! https://t.co/0j4hYOTTrJ -- Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023

Tem que falar mais alguma coisa? Puta que pariu https://t.co/08IrjVaIWW -- Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023

Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa critica é coerente e vai no lugar certo, ñ quero hate em cima da Juliette ou Duda. -- Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023

Em nota, a assessoria de Juliette disse que a música faz parte de uma campanha publicitária e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o texto.

Nota oficial da equipe de Juliette Imagem: Reprodução/Instagram

Duda Beat também publicou nota, que foi apagada em seguida. No texto, ela disse que foi contratada pela Bauducco apenas para ser intérprete da canção ao lado de Juliette. "Viemos informar que não existe qualquer participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário".

A artista disse que ela e sua equipe identificaram a semelhança com o conceito artístico do projeto AmarElo, mas que acharam que havia consentimento por parte dos idealizadores, já que o nome de um dos autores estava no escopo da campanha. Segundo o pronunciamento, o nome do autor Felipe Vassão teria sido excluído depois, sem a ciência de Duda Beat e sua equipe.

"Desde o primeiro contato entre agência e escritório da artista, ainda na fase de negociação, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo) estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial (que ainda não existia e nem tinha o nome de "Magia Amarela"). A exclusão de Vassão do time de autores do jingle NÃO foi informado pelo cliente/agência ao longo do processo. Dessa forma, ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizadores pro projeto original Amarelo", diz o texto.

No entanto, na data de hoje, 18 de outubro, houve um movimento de reivindicações através das redes sociais de que os autores do projeto AmarElo foram usurpados de sua propriedade intelectual na campanha 'Magia Amarela'. Essa informação surpreende Duda Beat e equipe, uma vez que nós somos expressamente contrários a qualquer evidência de plágio ou apropriação de ideia criativa sem o consentimento de seus autores legais.

Após a nota de Duda, Felipe Vassão também se pronunciou com uma publicação no Instagram. "Não tenho nenhum envolvimento com a nova música 'Magia Amarela' da Juliette e da Duda Beat", escreveu.

Publicação de Felipe Vassão Imagem: Reprodução/Instagram

Splash entrou em contato com as assessorias de Juliette, Duda Beat, Bauducco e da Agência Galeria em busca de um posicionamento e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.