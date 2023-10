Peoas especulam favoritos de Galisteu: 'Acho que não vai com minha cara'

Nadja e Jenny conversavam sobre a formação da quarta roça de A Fazenda 2023 (Record) na tarde de hoje, quando comentaram sobre a apresentadora do programa, Adriane Galisteu.

Nadja apontou que pelo tom que Galisteu usou com Black, ele pode ser favorito. "Ela [Adriane] pareceu que gosta do jogo deles. Ela falou assim, 'pode sair daí Cezar Black, pode descansar seu coração. Eu ouvi tudo. Eu pego tudo'"



Jenny: "Ela acho que não vai com minha cara. Toda vez que dou boa noite, ela não responde."



Nadja: "Não sei, de repente ele está agradando a todos."



Jenny: "Mas ela não pode passar nenhum tipo... ela sendo a apresentadora, ela não passar deixar passar nada. Acho que não tem nada a ver."

