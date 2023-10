Jenny chama Radamés de 'falso': 'Não conseguiu olhar na minha cara'

Após a formação da quarta roça de A Fazenda 2023 (Record), Jenny e Simioni se voltaram contra Radamés e o chamaram de "falso". O jogador salvou Black da berlinda — ao invés da mãe de Bia Miranda — e colocou André em seu lugar.

Jenny: "Falso do car*lho. E o Tonzão vem de historinha para o meu lado, tomar no c*."

Simioni: "Conversa com ninguém, não. Quem quer cumprimentar, quer, quem não cumprimenta, não quer, se f*der também."

Jenny: "Aí o Tonzão me chamou, chamou a Lily: 'não é mais para vocês tocarem no assunto'. Falei: 'quem está tocando no assunto é ele, eu não toquei em nada'. Ele que tocou no assunto, quis aparecer, se fazer de vítima [Cezar]."

Jenny: "Eles estão se achando porque ficaram do lado do Black, o Henrique, Radamés... eles estão muito debochados, mas o jogo vira, calma."

Antes, Jenny e Simioni já tinham comentado com Lily sobre a postura de Radamés após a roça.

Jenny: "Não conseguiu olhar na minha cara até agora."

Simioni: "Está sem graça com todo mundo. Fui super seca [com ele]. Sonso do car*lho, Henrique é outro que tem que ficar de olho, a mesma pegada. A ideia do cara de falar com a Márcia que ela não tinha que ter voltado a falar comigo."

Lily: "Escolha foi dele, não vou tratar ninguém mal não, mas não confio."

