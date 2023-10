Jaquelline questiona Alicia sobre peoa: 'Por que ninguém salvou ela?'

Após a formação da quarta roça, Alicia X e Jaquelline conversaram sobre a atuação de Nadja em A Fazenda 2023 (Record). A influencer questionou o motivo de a participante ter ido para a berlinda.

Alicia: "Eu não te dou uma semana para ela se queimar do outro lado também. Porque ela vai se queimando por onde ela passa."

Jaquelline: "Meu amor, ela estava sempre com o outro lado e por que ninguém salvou ela?"

Alicia: "Quando estava com a gente, a gente salvava. Salvamos ela duas vezes."

Jaquelline: "Engraçado, né? Hoje ninguém salvou ela. Depois a gente que é falsa..."

Alicia: "O povo fala tanto de deixar a pessoa de lado, mas..."

As peoas ainda pontuaram sobre o desentendimento entre Nadja e Rachel. Jaquelline ressaltou que sempre que discute com alguém, vai conversar com a pessoa, e não fica falando pelas costas.

