Jaquelline alfineta Sander: 'Só fala coisas onde ele fica grande'

Kally e Jaquelline também conversaram sobre a falta de opinião e ação de alguns participantes de A Fazenda 2023 (Record). Sander e Henrique foram citados.

As aliadas reclamaram da "sabonetagem" do Mister Brasil e do "cozinheiro" da casa.

Kally: "O Sander é uma pessoa que eu não vou relevar mais, o sabonete dele não. Não quero mais nem comer a comida dele. Juro pela minha mãe que está no céu, não quero mais, passo fome aqui dentro e não como mais a comida dele."

Kally: "Ele é uma pessoa que fica comprando o povo pela barriga, porque fica fazendo comida. Disse na cara dele. Me chamou de caótica, que eu precisava sair da casa porque era o caos, movimentava muito. Ótimo, não estou na missa, estou em um reality show."

Kally: "Depois, [me chamou de] 'fofoqueira'. Chegou para mim e disse: 'botei você porque sei que você releva'. Falei: 'mas por que tu não colocou a Márcia?'. Quando foi ontem, disse que ia votar em mim porque já me viu no banco, depois foi no Black. Ele não é uma pessoa de confiança, que não merece que dê apoio, ombro amigo."

Jaquelline: "Você acha que esqueci o que ele falou para mim?"

Jaquelline: "Deixa eu te explicar: ele é o tipo de pessoa que, está todo mundo aqui, e vamos rir de algo que o André vai falar, porque a gente não gosta da pessoa que o André vai falar e porque a gente é de uma índole péssima. Aí o André vai falar de alguém e ele vai aproveitar que todo mundo ali já não gosta daquela pessoa, porque ele sabe que ele vai ficar grandão com o assunto e todo mundo vai aplaudir. Foi isso o que ele fez."

Jaquelline: "Ele cai em contradição. Não vamos ser hipócritas. Ele já foi um dos caras mais famosos do Brasil, que ganhou dinheiro para car*lho? Sim. Já circulou por muita coisa tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ele se perdeu, que ele já falou, é admirável ele ser uma pessoa que saiu das drogas, do álcool, mérito dele. Sempre vou parabenizar."

Jaquelline: "Ele cai em contradição quando vem para um reality show para falar sobre a história dele... ele já passou por cadeia, situações ruins, que teve que mostrar que mudou, aí ele chega aqui e ri do seu sonho e do que você quer fazer com o dinheiro, isso ele cai em contradição."

Jaquelline: "Ele só fala coisas onde ele fica grande. Já fez duas coisas ruins comigo: isso, que achei desnecessário (...). E aquele dia da briga com ele e da Jenny, que ele falou: 'não sei como se formou, deve ter comprado seu diploma da faculdade. Depois veio pedir desculpa para mim."

