'Ferrari': Adam Driver está irreconhecível em trailer com ator brasileiro

"Ferrari", estrelado por Adam Driver, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (18) e publicado com exclusividade em Splash.

O elenco conta com Gabriel Leon interpretando Alfonso de Portago, uma das estrelas da Ferrari da época; Penélope Cruz, que interpreta a esposa de Enzo, Laura Ferrari; Shailene Woodley (A Culpa é das Estrelas), Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"), Jack O'Connell ("Invencível") e Sarah Gadon ("Cosmópolis") completam o elenco.

O longa retrata os bastidores da Fórmula 1, em 1957, quando o ex-piloto Enzo Ferrari (Driver) vive uma crise. A falência assombra a empresa que ele e a esposa; Laura (Cruz), construíram uma década atrás. Seu casamento instável é ainda mais abalado pela morte do único filho do casal e um caso extraconjugal com Lina Lardi (Woodley).

Enzo decide, então, apostar todo o seu dinheiro na icônica em uma corrida Mille Miglia, na Itália.

"Ferrari" estreia no Brasil em 8 de fevereiro.

Assista ao trailer abaixo: