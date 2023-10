Faustão doa relógios e caneta para leilão; saiba lance mínimo

Faustão, 73, doou um trio de relógios e uma caneta autografada para serem leiloados no jantar beneficente Alimentando o Bem, que acontece na noite de hoje, em São Paulo.

Os relógios, da marca Gaga Milano, e a caneta fazem parte do acervo pessoal do apresentador. O lance inicial será de R$ 12 mil.

A organização do evento é da joalheira e empreendedora social Emar Batalha, fundadora da ONG Alimentando o Bem, que promove uma série de iniciativas para acolhimento e desenvolvimento de mulheres e crianças do Guarujá, no litoral paulista.

O jantar acontece anualmente, com o objetivo de arrecadar fundos para o instituto. Neste ano, além do conjunto de relógios e caneta do Faustão, outros itens raros como uma foto icônica do Pelé, além de uma prancha do surfista Gabriel Medina, camisas da seleção brasileira autografada por Neymar e Rodrygo Goes, além de vinhos e obras de arte.

Veja os itens doados por Faustão:

Relógio que Faustão doou para o jantar beneficente Alimentando o Bem Imagem: Divulgação

Relógio que Faustão doou para o jantar beneficente Alimentando o Bem Imagem: Divulgação

Relógio que Faustão doou para o jantar beneficente Alimentando o Bem Imagem: Divulgação