Estrela de reality diz que ex teria matado sua filha em acidente de carro

Rachael Leader, estrela do reality "First Dates Hotel", contou, em suas redes que poderia ter sido morta pelo ex, Ashley Henry. De acordo com ela, a tragédia só não ocorreu porque ela teria se recusado a se juntar a ele no Dia dos Pais, em junho.

Ashley e a filha deles, Oria, de dois anos, morreram em um acidente automobilístico há cerca de quatro meses. Pai e filha faleceram no caminho de volta para casa, quando bateram de frente com um caminhão em 18 de junho.

O acidente aconteceu na vila de Anwick, em Lincolnshire

A polícia iniciou uma investigação que pode apontar que a colisão tenha sido proposital

Desabafo: "Não entendo como alguém pode tirar a vida do próprio filho por despeito... é psicótico. Fui convidada para aquela viagem, mas recusei porque já tinha planos. Imagine se eu tivesse ido. Não acho que estaria aqui para contar a história", disse Rachel.

Comunicado da Polícia de Lincolnshire: "Iniciamos uma investigação de homicídio após uma colisão fatal entre um camião e um carro em Anwick. O motorista Ashley Henry, 35, e a passageira Oria Henry, 2, de Leicester viajavam pela Main Road em um Nissan Quashqai azul quando o incidente ocorreu por volta das 14h45 de domingo, 18 de junho".

"Ambos foram declarados mortos no local. Nossa investigação sobre o incidente continua, mas após uma consideração cuidadosa, podemos confirmar que iniciamos uma investigação de assassinato sobre a morte de Oria, de dois anos. Não estamos procurando mais ninguém relacionado a este incidente, mas não podemos fornecer mais detalhes neste momento", concluiu.