Equipe de Shay repudia ato de Simioni em A Fazenda; equipe de peoa rebate

Na tarde desta quarta-feira (18), a equipe de Shayan publicou uma nota nas redes sociais do peão de A Fazenda 2023 (Record), repudiando um gesto de Kamila Simioni com o peão antes da formação da quarta roça.

O que diz a nota?

No texto, a equipe de Shay diz que quer "manifestar o seu repúdio às ações da participante Kamila Simioni".

"Sem consentimento ou justificativa de qualquer tipo, [Simioni] agarrou o órgão sexual dele, aparentemente procurando fazer graça", diz.

A nota aponta que Shay se incomodou. "Shay ficou nitidamente consternado pela situação, especialmente após ter sido alvo de uma campanha de mentiras e calúnias proferidas contra sua pessoa no passado".

"O ato configura importunação sexual, praticada perante toda a sociedade brasileira", diz.

A nota da equipe aponta ainda que "não haverá dialogo com quem não respeita o espaço pessoal e a dignidade dos outros".

"Os atos não harmonizam com uma sociedade democrática e serão tratados em todas as esferas cabíveis para que haja a devida responsabilização", diz a nota, sem entrar em mais detalhe.

Confira a nota na íntegra:

Equipe de Simioni rebate

Nas redes de Simioni, a equipe da peoa rebateu as acusações.

Na nota, a equipe de Simioni diz que "a equipe de Shayan se pronunciou com desprezo por um episódio ocorrido na noite anterior".

"Kamila Simioni nunca teve a intenção de cometer qualquer ato de importunação sexual ou violação dos direitos do participante Shayan. A relação entre os peões foi marcada por uma série de interações anteriores no decorrer do programa, nas quais ambos participaram voluntariamente de brincadeiras, trocas de gestos descontraídos e atos lascivos harmônicos, sem qualquer objeções ou reclamações prévias", escreveram.

A equipe de Simioni aponta ainda que é "é crucial distinguir ações de cunho malicioso e brincadeiras amigáveis que ocorreram em um contexto de camaradagem e interação mútua consentida".

Confira a nota na íntegra:

O que aconteceu?

Próximos, Simioni brincou com Shayan e, à frente do peão, colocou a mão em suas partes íntimas.

O iraniano reagiu, se afastando, rindo. "Que é isso, Simioni? Meu Deus".

A empresária rindo, reagiu: "Ele assustou, tadinho".

Na sequência, ela falou com Márcia Fu, que estava no quarto: "Shay assustou, Márcia'.

