Elas por Elas: Renée pega Helena na mentira, sofre preconceito e se vinga

Renée (Maria Clara Spinelli) não vai deixar barato após pegar Helena (Isabel Teixeira) na mentira em "Elas por Elas". Após descobrir que a amiga mentiu sobre não ter emprego para Tony (Richard Abelha), a dona da padaria ouvirá comentários preconceituosos da megera e se vingará.

Na trama da novela das seis, Renée perdeu tudo quando o marido, Wagner (César Mello), foi embora com o dinheiro da família e a deixou atolada em dívidas. Para sair do buraco, ela pediu para que Helena arranjasse um emprego para Tony em sua empresa, pedido que foi negado pela amiga com a desculpa de que não havia vagas abertas.

Nos próximos capítulos do folhetim, Renée ouvirá a verdade da boca de Helena. As duas irão se reunir com as amigas na festa na casa de Lara (Deborah Secco), e a mãe de Tony ouvirá quando a megera falar mal de sua família para Jonas (Mateus Solano).

Helena: "Não sei por que ainda insisto em vir a essas reuniões. O que é essa família da Renée?"

Jonas: "Fico feliz pela Renée, que construiu uma família. Dois filhos..."

"Que filhos, Jonas? Não são filhos. São enteados. Fiz muito bem em negar emprego pro tal do Tony. Misturar trabalho com amizade nunca dá certo."

Helena

Helena não perceberá, mas Renée estará se aproximando da amiga durante a conversa e escutará tudo. Indignada, a dona da padaria questionará a atitude da mulher de Jonas.

Renée: "Como é que é, Helena? Você mentiu pra mim? Tinha uma vaga na sua empresa e você negou emprego pro Tony?"

Helena: "Que é isso, Renée? Imagina! Você não entendeu. Não tinha vaga nenhuma, tava fazendo uma conjectura."

A mãe de Tony fingirá não ter entendido, mas não deixará barato. Na hora em que Lara decidir reunir todas para tirar uma foto, Renée não pensará duas vezes e, disfarçadamente, empurrará Helena para dentro da piscina.

Helena (Isabel Teixeira) e Renée (Maria Clara Spinelli) em 'Elas por Elas' Imagem: Globo/Reprodução

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.