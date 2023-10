Eduardo Costa é condenado a pagar R$ 70 mil por ofensas a Fernanda Lima

Eduardo Costa, 44, foi condenado a pagar R$ 70 mil à apresentadora Fernanda Lima, 46, após ofensas do cantor em publicação divulgada nas redes sociais em 2018. A decisão, da 24ª Vara Cível da Capital, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Sertanejo chamou a apresentadora de "imbecil" após uma das edições do programa "Amor & Sexo", comandado por ela na Globo. Ele também afirmou que a atração era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora.

A decisão foi assinada pelo juiz Eric Scapim Cunha Brandão. Eduardo Costa foi condenado por incitar a violência contra Fernanda Lima, conforme o processo.

"O réu, ainda, sem ter postura cordial, chamou a autora de 'imbecil', sendo certo que ambas as partes são pessoas públicas e notórias e, fatalmente, qualquer comentário depreciativo em página de rede social com destaque acarretaria largas consequências com milhares de compartilhamentos e comentários em seguida", diz um trecho da decisão.

"Não obstante tal apontamento por si só possa não constituir violação à honra, o contexto no qual foi a expressão inserida denota a possibilidade de incitar discurso de violência em desfavor da parte autora, notadamente associando a postagem com contextos políticos que nada tinham de relação com o discurso da parte autora", complementa a argumentação.

Procurada por Splash, a equipe de Eduardo Costa não deu retorno sobre o tema. O conteúdo será atualizado caso o artista se pronuncie em contato com a reportagem. A assessoria de Fernanda Lima também não se manifestou.