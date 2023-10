Edson Celulari diz que tenta se comunicar com o pai, morto há 30 anos

Edson Celulari, 65, em entrevista ao jornal Extra:

Preparação para "Nosso Lar 2": "Sou de formação católica, já estive budista... Para o filme, li bastante sobre o espiritismo. Não sou espírita, mas respeito demais, é uma filosofia linda, uma forma de ver o mundo muito rica."

O que esperar da sequência do filme: "'Nosso Lar 2 - Os Mensageiros' vai tocar o coração de muito gente e é popular, o que é bacana também."

Tentativa de comunicação com o pai: "Precisa ver se ele está disponível, há todo um processo para isso. Eu continuo com a vontade. Se acontecesse essa possibilidade eu ficaria extremamente feliz porque, às vezes, eu sinto saudade do meu pai. Ele faleceu há 30 anos, portanto a imagem que eu tenho dele é muito distante."

Vontade de se comunicar com outras pessoas que já morreram: "Seria maravilhoso não só a comunicação com o meu pai, como também com tantas pessoas queridas que já se foram."