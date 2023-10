Desesperada, Graça se humilha para Irene de joelhos em 'Terra e Paixão'

Graça (Agatha Moreira) verá seu mundo cair após Irene (Gloria Pires) descobrir que Danielzinho não é filho de Daniel (Johnny Massaro) em Terra e Paixão. Colocada para fora da mansão dos La Selva, a filha de Tadeu (Claudio Gabriel) vai se humilhar de joelhos para a vilã em busca do perdão.

Na trama da novela das nove, Graça fingiu ter engravidado de Daniel para que seu filho herdasse a fortuna de Antônio (Tony Ramos). No entanto, o bebê é fruto do caso da jovem com Marino (Leandro Lima), que aceitou não assumir a paternidade para que a criança tivesse um futuro entre os La Selva.

O golpe de Graça caiu por terra após Agatha (Eliane Giardini) desvendar a mentira. Por pura maldade, ela avisou Irene que a jovem estava enganado a família, e colocou uma pulga atrás da orelha da mulher de Antônio.

Preocupada com o aviso da rival, Irene pediu que Silvério (Samir Murad) a ajudasse a fazer um teste de DNA em Danielzinho. Quando o resultado sair, a megera descobrirá que tudo não passou de uma mentira de Graça.

A primeira atitude da vilã será colocar a jovem para fora da mansão com o bebê. Desesperada, Graça vai se ajoelhar e pedir perdão para a ex-sogra.

Graça: "Pelo amor de Deus, Irene, não faz isso comigo e com o Danielzinho! Me escuta, por favor."

Irene: "Não quero ouvir nem mais uma palavra sua. O que eu quero é que você saia desta casa imediatamente."

Após desvendar o segredo de Graça, Irene contará a verdade para Antônio e Caio (Cauã Reymond). O fazendeiro ficará furioso e também irá humilhar a jovem, enquanto Caio ficará decepcionado com a atitude.

O drama da filha de Tadeu não acabará com a humilhação. Desnorteada por não ter um neto de Daniel, Irene vai oferecer dinheiro a Graça para cuidar de Danielzinho como seu filho, deixando a jovem sem palavras.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.