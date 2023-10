Cristina Mortágua faz desabafo sobre depressão: 'Não tenho prazer de viver'

Após usar as redes sociais para dizer que está "doente das emoções" e que não tem onde morar, Cristina Mortágua concedeu uma entrevista à Quem e falou sobre sua atual situação com problemas financeiros.

Momento difícil: "Estou muito aflita, angustiada com tanta maldade, guerras. Para mim, é muito ruim, por ser empática... Eu sinto as dores das pessoas nas minhas orações, no meu coração, na minha mente, que não param. Minha cabeça não para. Eu quero ajudar, mas primeiro preciso ser ajudada. As emoções não podem ser mais fortes que o meu corpo físico. Quero muito morar longe da agitação, quem sabe num campo. Não consigo ouvir músicas muito altas, tiros também, e muitos fogos às 6 da manhã. Eu tenho o meu apartamento, mas não suporto conflitos sociais exagerados".

Cristina enfrenta problemas de convivência com a mãe: "Ela [mãe de Cristina] me deu [o apartamento] com 22 anos, quando descobriu que eu estava grávida do Alexandre - fruto do seu antigo relacionamento com o ex-jogador, Edmundo. E começou a jogar indireta dizendo que ela não tinha comprado apartamento para eu fazer filho com vagabundo.Ela é narcisista, eu estou de cama, e ela reclama 24 horas por dia de conta para pagar [...] Eu vivo com medo de tudo 24 horas por dia, mas, em vez de acolhimento, eu só recebo crítica. Sei que preciso de terapia, mas, no momento, não tenho como fazer",

Conviver com a depressão: "Não tenho prazer de viver. Não sinto vontade de me matar, acho que até preferia [morrer]. Eu tenho depressão, ansiedade e PAS, ou seja, eu sou uma pessoa altamente sensível aos excessos externos. Tenho pavor de festas, festivais, roupas incômodas e lastex, entre outras coisas. Dói na alma. O último médico que eu fui falou sobre a possibilidade de autismo grau 1, mas eu não tenho como me tratar".

Acompanhamento médico: "Vou ao médico e ele prescreve o remédio necessário, mas a reação dá sono e eu não consigo levantar da cama, porque me sinto completamente dopada".