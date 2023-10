Caio descobre traição da pior forma e tira satisfação com personagem

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Terra e Paixão" desta quinta-feira (19), Agatha deixa claro a Irene que também é perigosa. Kelvin toma coragem e dá ultimato em Ramiro, perguntando se ele está acobertando o assassino de Daniel.

Após ajuda de Lucinda, Anely acaba sendo demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho biológico de Marino e Graça enganou a todos. Com sede de vingança, Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino.

Caio pede satisfações a Graça sobre a mentira que ela inventou. Irene visita o túmulo do filho Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney.

Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente.