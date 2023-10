Após ser desmascarada, Graça recebe ajuda inesperada e dá volta por cima

Quem te viu, quem te vê! Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", a trama de Graça (Agatha Moreira) vai sofrer uma reviravolta bastante inesperada. Com a ajuda de Yandara (Rafael Cocal), a patricinha vai deixar de lado os golpes e virar uma pessoa decente. Dá pra acreditar?

De acordo com o Observatório da TV, depois de ser humilhada pela família La Selva com a revelação de que Danielzinho é filho biológico de Marino (Leandro Lima), Graça ficará no fundo do poço.

O drama da personagem despertará a empatia de Yandara, que terá a ideia de pedir para Graça ajudá-la em sua carreira de modelo. A filha de Gladys (Leona Cavalli) adora a ideia e organiza uma sessão de fotos para promover a coleção de roupas de sua loja.

Vencedora do concurso "Garota Hello Gracie", Yandara arrasa nas fotos e ajuda atrair muitos clientes para a loja de Graça. A mãe de Danielzinho fica sensibilizada e feliz com o gesto da modelo e promete que fará de tudo para a carreira dela decolar de vez.

Com a família e um filho pra criar, Graça deixa de lado os planos maquiavélicos e fica focada apenas em seu trabalho. Jonatas (Paulo Lessa) e Lucinda (Débora Falabella) se tornam fundamentais para auxiliar a personagem a se redimir.